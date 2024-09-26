بالترددات.. 3 قنوات مفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يترقب عشاق الكرة المصرية، وجماهير الأهلي والزمالك، مباراة القمة بين القطبين، في بطولة السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في السوبر الأفريقي، غدا الجمعة في التاسعة مساء، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بدولة السعودية.

وسوف تشهد المباراة حضور جماهير كبير، في ظل نفاد التذاكر، عقب طرحها في الفترة الماضية بدقائق، حيث يتسع الملعب لـ 25 ألف مشجع.

قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والزمالك

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك، على ثلاث قنوات مفتوحة، لإتاحة الفرصة للجماهير المصرية، لمتابعتها دون قيود.

وسوف تنقل المباراة على قنوات، إم بي سي مصر 1، وبي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تردد قناة بي إن سبورتس المجانية نايل سات

-التردد: 11566

-الاستقطاب: أفقي

-معدل الترميز: 27500

-معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة إم بي سي مصر نايل سات

-التردد: 12015

-الاستقطاب: عمودي

-معدل الترميز: 27500

-معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية نايل سات

-التردد: 11411

-الاستقطاب: أفقي

-معدل الترميز: 27500

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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