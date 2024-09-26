السوبر الأفريقى.. تفاصيل الاجتماع الفني لقمة الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم الخميس في العاشرة صباحًا في أحد الفنادق القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

وعُقد الاجتماع الفني للقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم بقيادة الليبي معتز الشلماني.

ومثل الأهلي، الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز إداري الفريق وأحمد الطوخي مسئول التسويق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الفسفوري. على أن يرتدي الزمالك الزي الأسود بالكامل بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك مساء غد الجمعة على استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.