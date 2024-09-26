الشناوي: الأهلي جاهز لقمة الزمالك في السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد المملكة آرينا.

وقال محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: "ليست هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها السعودية مباراة الأهلي والزمالك، ونحظى دائمًا بأفضل معاملة هنا".

وأضاف: "الزمالك المنافس الدائم لنا، ولديه فريق كبير وجمهور محترم، وهدفنا تحقيق الفوز بالسوبر الإفريقي وإسعاد جماهيرنا، بدأنا الموسم بخوض مواجهتي جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، وجاهزون لخوض السوبر الإفريقي غدا".

وأكد الشناوي: "أنصح دائمًا اللاعبين باحترام المنافس في أي مباراة، فما بالك بفريق بحجم الزمالك، نحن في حالة تركيز شديدة، ولاعبي الأهلي دائمًا يظهرون في المواقف الصعبة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح وفقا للائحة.

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.