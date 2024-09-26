عمر جابر: "قادرون على الفوز.. وجماهير الزمالك تستحق الكأس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي، والمقرر لها في التاسعة مساء غدا الجمعة.

وقال جابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نتمنى أن يكون التوفيق والحظ لنا، واستعدينا لهذه المواجهة لفترة طويلة ونأمل أن نحقق الفوز".

وأضاف: "جمهور الزمالك دائما ما يساندنا وليس غريبا أن تنفد التذاكر في 10 دقائق، وهم يستحقون أن نفرحهم بتحقيق كأس السوبر الأفريقي، لدينا ثقة كبيرة وقادرون على تحقيق الفوز، ومباريات الأهلي والزمالك تلعب على التفاصيل الصغيرة ولا يوجد أفضلية لناد على الآخر".

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