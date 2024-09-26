دورة طوكيو: خروج مبكر لتسيتسيباس وتيافو

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : واصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا عشر عالميا معاناته وخرج من الدور الاول لدورة طوكيو في كرة المضرب (500 نقطة) بخسارته امام الأميركي أليكس ميكيلسن الصاعد من التصفيات 6 4 و1 6 و2 6 الخميس.

وبدا ان اليوناني المصنف رابعا في الدورة في طريقه الى بلوغ الدور الثاني عندما كسب المجموعة الاولى 6 4، لكنه انهار في الثانية وخسرها 1 6 قبل أن يخسر الثالثة الحاسمة 2 6 وبالتالي المباراة في ساعة و48 دقيقة.

وكان تسيتسيباس الذي خسر نهائي بطولتي غراند سلام (رولان غاروس 2021 وأستراليا 2023)، خرج من الدور الاول لفلاشينغ ميدوز الشهر الماضي.

وأعلن اليوناني الشهر الماضي أنه أنهى تعاونه التدريبي الطويل الأمد مع والده أبوستولوس.

وقال تسيتسيباس بعد خسارته أمام الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس في بطولة أميركا المفتوحة إنه "لا شيء مقارنة باللاعب الذي كنت عليه من قبل"، متحدثا عن "الإرهاق الطويل الأمد".

وخرج المصنف الثالث عالميا سابقا من قائمة العشرة الأوائل وفاز بلقبين فقط في موسمين.

ولم تكن حال الأميركي فرانسيس تيافو السابع أفضل من تسيتسيباس وودع الدورة مبكرا بخسارته امام مواطنه براندون ناكاشيما 5 7 و3 6.

في المقابل، استهل مواطنه بن شيلتون الثامن حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على مواطنه رايلي أوبيلكا 3 6 و6 1 و6 4.

وعاد أوبيلكا الى الملاعب بعد غياب دام ما قرابة عامين بسبب عمليات جراحية في الورك والمعصم.

ويلتقي شيلتون في الدور المقبل مع الارجنتيني ماريانو نافون.

وكان شيلتون توج بلقب العام الماضي بتغلبه على الروسي أصلان كاراتسيف 7 5 و6 1.

وتأهل أيضا البريطاني جاك درايبر الذي بلغ نصف نهائي فلاشينغ ميدوز مطلع الشهر الحالي، الى الدور الثاني بتغلبه على الإيطالي ماتيا بيلوتشي الصاعد من التصفيات 6 4 و6 2.