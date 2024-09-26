سليم طلب محاسبته.. الخليج 365 يحسم جدل طرد محمد يوسف في سوبر الأهلي والزمالك 1994 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

لعب النادي الأهلي ضد نادي الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي التي أقيمت يوم 16 يناير 1994، في ملعب البنك الوطني الأول بجوهانسبرج، جنوب إفريقيا.

شهدت المباراة في الشوط الثاني طرد لاعب النادي الأهلي محمد يوسف، الذي عاد إلى الواجهة مرة أخرى وسبب جدلًا بين جماهير القطبين، حول صحة الطرد من عدمه.

عاد "الخليج 365" إلى أرشيف جريدة "الأهرام 1994، واطلع على العدد الصادر يوم 17 يناير 1994، في تقرير المباراة، جاء فيه عن أحداث الشوط الثاني: "لم يغير الفريقان أحدًا من لاعبيهما مع بداية الشوط الثاني وهاجم الأهلي في الدقائق الأولى مستغلا مهارات ياسر ريان ورضا في المرواغة، واستمر الأهلي في محاولاته الهجومية وانفرد ريان لكن حسين السيد حارس الزمالك أنقذ الكرة وعلى الفوز جاء عقاب إيمانويل الذي تدخل بوحشة في ريان".

ولفت التقرير إلى أن الشوط الثاني شهد احتكاكات وخشونة من لاعبي الفريقين بشكل أسوأ من الشوط الأول، واستدعى حكم الراية حكم المباراة وأخطره أن اللاعب محمد يوسف وجه ضربه بـ "الكوع" في وجه أشرف يوسف، وعلى الفور أخرج حكم المباراة الكارت الأحمر بلا تردد وطرد محمد يوسف في الدقيقة 6 من الشوط الثاني.

بعد انتهاء المباراة بفوز نادي الزمالك بهدف دون رد أحرزه أيمن منصور، صرح طارق سليم لـ "الأهرام" في تقرير كتبه الصحفي نصر القفاص، وقال: "اعترف بالخسارة ومبروك للزمالك وكشف المباراة أخطاء كثيرة وأبرزها خطأ اللاعب محمد يوسف الذي دفع ثمنه فريق الأهلي بأكمله، ويجب أن يحاسب عليه".

يلتقي النادي الأهلي نادي الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي 2024 وتقام غدًا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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