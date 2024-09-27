13 فريقاً يبحثون عن التتويج ببطولة الأندية العربية للمرة الأولى في تاريخهم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي البطولة العربية للأندية لكرة السلة رقم 36، التي تقام في الأول من أكتوبر المقبل، وحتى 12 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات البطولة على صالة الدكتور كمال شلبي بنادي الاتحاد فرع الشاطبي، والتي سوف تستضيف بعض مباريات دور المجموعات.

في الوقت نفسه تقام باقي المباريات على صالة برج العرب، والتي تستضيف أيضاً مباريات دور المجموعات، ومباريات باقي الأدوار كاملة.

ويشارك في البطولة 16 فريقاً من 9 دولة عربية، حيث تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

كانت قرعة البطولة أسفرت عن المجموعات التالية:

-المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري المصري، سلا المغربي، الانطواني اللبناني، والوحدة الإماراتي.

-المجموعة الثانية: العربي القطري، سموحة المصري، الشارقة الإماراتي، وكاظمة الكويتي.

-المجموعة الثالثة: بيروت اللبناني (حامل اللقب)، السيب العُماني، القادسية الكويتي، والبطائح الإماراتي.

-المجموعة الرابعة: الغرافة القطري، ترجي دراية الجزائري، سبورتنج، وشعب حضرموت اليمني.

وحقق 3 فرق فقط من المشاركين لقب البطولة وهم الاتحاد السكندري صاحب الأكثر تتويجاً باللقب على مدار التاريخ، بعدد 7 ألقاب.

بينما حقق فريق بيروت اللبناني لقب واحد، ومثله فريق الشارقة الإماراتي.

وتسعى باقي الفرق المشاركة التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخها وهم، سبورتنج وسموحة (مصر)، الوحدة والبطائح (الإمارات)، الغرافة والعربي (قطر)، القادسية وكاظمة (الكويت)، شعب حضرموت (اليمن)، ترجي دراية (الجزائر)، سلا (المغرب)، سيب (عُمان)، الانطواني (لبنان).