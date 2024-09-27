"أجاي" ينتظم فى تدريبات سموحة بعد فشل فسخ التعاقد بالتراضى

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم المهاجم النيجيرى "جونيور أجاى" مهاجم سموحة فى تدريبات الفريق الجماعية وتم إغلاق ملف الرحيل تماما عقب فشل الوصول إلى حل ودى لفسخ التعاقد بالتراضي وانتقال اللاعب إلى الدوري الليبي.

وساعد على ذلك عدم التعاقد حتى الآن مع مهاجمين عقب رحيل "فادى فريد" وفسخ التعاقد مع "محمد فاروق" مهاجم فيوتشر

ويسابق سموحه الزمن لعقد عدد من التدعيمات وخاصة فى خط الدفاع والهجوم

ويواصل الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية بملاعب النادى بسموحه

يذكر ان اللاعب حاول فسخ التعاقد مع نادى سموحة وهدد بالجؤ الى المحكمة والاستعانة ببعض الشهود بزعم محاولات الضغط عليه لتخفيض عقده الا ان تلك المحاولات فشلت جميعها ولم يجد اللاعب حل سوى الاستمرار مع الموج الازرق