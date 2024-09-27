شاهد ملعب المملكة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار كل محبي وعشاق كرة القدم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، إلى المملكة العربية السعودية لمشاهدة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر الأفريقي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "المملكة أرينا" بالسعودية.

ويكتسي ملعب المملكة أرينا، بأعلام القطبين الأهلي والزمالك، استعداداً لإستضافة نهائي كأس السوبر الأفريقي.

واحتشد الكثير من جماهير النادي الأهلي، أمام بوابات ملعب المملكة أرينا، لمتابعة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.