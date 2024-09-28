المندوه: مكافأة تركي آل الشيخ جاءت في وقتها المناسب

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الأهلي والتتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه.

أعرب اامندوه في مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب الشمس» المذاع على «قناة الشمس»، عن شكره للمستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على المكافأة التي حصل عليها النادي.

وقال: "المكافأة جاءت في الوقت المناسب قبل نهاية الميركاتو الصيفي ومع بداية الموسم الجديد".

كما أشار إلى أن موسم الرياض يقدم جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وتابع: "وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ تعليماته بمنح الجائزة لنادي الزمالك تقديراً لمجهودات الفريق في البطولة".

كما أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن شكره للمستشار تركي آل الشيخ على هذه الجائزة، مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بإدارة النادي، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة والممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.