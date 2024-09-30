شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب مديرا فنيا للإسماعيلى خلفا للراحل إيهاب جلال رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين شوقى غريب مدرب المقاولون ومنتخب مصر السابق، مديرا فنيا جديدا للدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى عبر منصة "إكس": صورة لشوقى غريب معلقا عليها: "مهمة جديدة.. الكابتن شوقى غريب مديرا فنيا للإسماعيلى".



وعقد مجلس إدارة الإسماعيلى اجتماعا اليوم لمناقشة اختيار مدير فنى جديد للفريق، واجتمعت الآراء نحو تعيين شوقى غريب فى القيادة الفنية للإسماعيلى نظرا لخبراته الكبيرة.



وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على نظيره بورتو السويس، برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.



سجل رباعية الإسماعيلي، كل من، نادر فرج، وخالد النبريصي، وعمر القط، ومدافع الفريق المنافس سجل بالخطأ في مرماه، بعد تسديدة من محمد بيومي.



وخاض الفريق المباراة بتشكيل مكون من، كمال السيد، في حراسة المرمى، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، عبد الله السعيد، حاتم سكر، في خط الدفاع، محمد عبد السميع، عماد حمدي، عبد الرحمن الدح، في خط الوسط، نادر فرج، مروان حمدي وخالد النبريصي، في الهجوم.