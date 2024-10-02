دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، العديد من المواجهات القوية في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي ريال مدريد نظيره ليل الفرنسي، بينما يواجه بايرن ميونخ منافسه أستون فيلا الإنجليزي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

أتالانتا ضد شاختار - 7.45 مساء - beIN Sports 2

جيرونا ضد فيتورد - 7.45 مساء - beIN Sports 1

يوفنتوس ضد لايبزيج - 10 مساء - beIN Sports 4

ليفربول ضد بولونيا - 10 مساء - beIN Sports 2

موناكو ضد دينامو زغرب - 10 مساء - beIN Sports 8

ريال مدريد ضد ليل - 10 مساء - beIN Sports 1

بايرن ميونخ ضد أستون فيلا - 10 مساء - beIN Sports 3

أتلتيكو مدريد ضد بنفيكا - 10 مساء - beIN Sports 5

دوري أبطال آسيا

فيسيل كوبي ضد شانتونج - 1 ظهرا - beIN AFC

يوكوهاما ضد أولسان هيونداي - 1 ظهرا - beIN AFC 1

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