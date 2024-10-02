تشكيل يوفنتوس أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة لايبزيج الألماني، خلال المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ريد بول ارينا، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل يوفنتوس في اللقاء كما يلي:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو

خط الدفاع: نيكولو سافونا، بيير كالولو، بريمر، اندريا كامبياسو.

خط الوسط: ويستون ماكيني، نيكولو فاجيولي، نيكولاس جونزاليس، تيون كوبمينرس، كينان يلدز.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش.

ويقود الحكم الفرنسي فرانسوا ليتسيكير المباراة، مع وجود حكم الفيديو المساعد بريسارد ومساعده ديلاجود.

وقاد ليتسيكير مباراة واحدة ليوفنتوس في السابق، انتهت بالتعادل 1-1 مع سبورتنج لشبونة في ربع نهائي الدوري الأوروبي، كما تولى مؤخرًا إدارة نهائي يورو 2024.