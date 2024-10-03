دوري الأمم الأوروبية: عودة سولانكي إلى تشكيلة إنكلترا للمرة الأولى منذ سبع سنوات

الرياص - اسماء السيد - لندن : عاد المهاجم الجديد لنادي توتنهام دومينيك سولانكي إلى تشكيلة المنتخب الإنكليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ سبع سنوات وتحديدا منذ عام 2017 بعدما وجهت له الدعوة الخميس لمعسكر "الأسود الثلاثة" لمباراتيه ضد اليونان وفنلندا في 10 و13 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في الجولتين الثالثة والرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكانت مباراة سولانكي الدولية الوحيدة ضد البرازيل في عام 2017 لكنه أثار الإعجاب منذ انضمامه إلى توتنهام من بورنموث في آب/أغسطس مقابل نحو 75 مليون يورو، حسب تقديرات وسائل الإعلام الإنكليزية.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 27 عاما ثلاثة أهداف في ست مباريات حتى الآن مع السبيرز، وسيتنافس مع القائد مهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كاين ومهاجم أستون فيلا أولي واتكينز في المباراتين أمام اليونان على ملعب ويمبلي، ثم فنلندا في هلسنكي.

وأعاد المدرب المؤقت لي كارسلي، كما كان متوقعا، الثلاثي جود بيلينغهام وكول بالمر وفيل فودين إلى التشكيلة بعدما اضطروا إلى الانسحاب من تجمع أيلول/سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

وقال كارسلي عن سولانكي "أدرك تماما أن دوم (دومينيك) لاعب عملت معه في الماضي. كان قريبا جدا من التواجد في التشكيلة الأخيرة لكنه أصيب قبل اختيارها مباشرة".

وأضاف "لقد قدم أداء جيدا في بورنموث ويواصل هذا الأمر في توتنهام. لديه الكثير من الصفات الجيدة حقا والتي أحبها".

وعن بالمر العائد بعد تسجيله خمسة أهداف في آخر مباراتين له مع تشلسي، قال كارسلي "أعرف كول منذ سنوات عدة ورأيت كيف تقدم. كل تحد يوضع أمامه يتعامل معه بخطوات واسعة، ولا يبالغ في التفاؤل. من الرائع أن أراه يؤدي بشكل جيد".

وأوضح المدرب المؤقت أن البحث عن التوازن بين الغزارة الهجومية مع وجود بالمر وفودين وبيلينغهام، يعتبر تحديا.

وقال "نحن دائما نبحث عن إيجاد التوازن الصحيح، من يكمل من من حيث الطريقة التي نلعب بها. أحاول ألا أركز كثيرا على المراكز، بل الأمر يتعلق أكثر بالمؤهلات والطريقة التي يمكننا بها مهاجمة الخصوم. كل هؤلاء الثلاثة لاعبون ممتازون".

ويغيب لاعبا مانشستر يونايتد هاري ماغواير وماركوس راشفورد الى جانب جناح كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، فيما تجاهل كارسلي صانع ألعاب توتنهام جيمس ماديسون.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (نيوكاسل)

للدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، ليفي كولويل (تشلسي)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، إزري كونسا (أستون فيلا)، ريكو لويس وجون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)

للوسط: جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، كونور غالاغر (أتلتيكو مدريد الإسباني)، مورغان غيبس وايت (نوتنغهام فوريست)، أنغيل غوميز (ليل الفرنسي)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، كول بالمر (تشلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)