أسوان لأفلام المرأة يطلق دورته الثامنة.. ويوجه تحية إلى الشعب السوداني

رفعت إدارة مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة الستار عن دورته الثامنة، التى تعقد حتى 25 إبريل الجارى، وتشهد عرض 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم نعى ورثاء الفنان الكبير صلاح السعدنى عمدة الدراما المصرية الذى توفى وخلف حالة كبيرة من الحزن بداية هذا الأسبوع إلى جانب استعراض الأفلام المشاركة فى الدورة الثامنة.

وحضر الحفل العديد من النجوم منهم صبرى فواز وسوزان نجم الدين وناهد السباعي ورانيا يوسف.

وقال حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، إن المهرجان حقق تأثيرا ونموا واضحا، وأشار إلى أهمية برنامج التدريب الذى يضم أبناء أسوان، ودعم ومساندة أهل المحافظة، موجها الشكر لكل المؤسسات الداعمة للمهرجان. وأضافت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان: نعود للموعد بين عشاق السينما، مع مغامرة اكتشاف الجديد والغامض، ولفتت إلى الاحتفال خلال المؤتمر ومنتدى نوت، وكيفية خلق جغرافيا فنية نسوية محورها المرأة، تحية للفنانين الفلسطينيين، وإلى نضالهم الوطنى، وتحية إلى الشعب السوداني.

وقال محمد عبدالخالق رئيس المهرجان: إن هذا المهرجان استطلع خلال 8 سنوات أن يدعم قضايا المرأة وفنها ويسعدنا أن يكون معنا اليوم 3 سيدات فى مواقع القيادة تجلسن بيننا فى المهرجان، وهن وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلانى، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.

وأشارت الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيس مجلس أمناء المهرجان، إلى اهتمام الكثير وحرصهم على حضور الفعاليات ووجهت الشكر للوزراء والسفراء العرب، وأشارت إلى أن مهرجان أسوان حدث فنى مهم جدا، مؤكدة سعادة أهل أسوان بالمهرجان الذى يمثل لهم نافذة على عالم الفن والسينما، وقالت إن هناك اهتماما بقضايا المرأة فى السينما، وهو ما تسبب فى تغيير قوانين بناء على هذه الأعمال الفنية.

وأضافت «التلاوى»: إدارة المهرجان احتارت هل تقيم الدورة أم تلغيها تعاطفا وتضامنا مع الشعب الفلسطينى، لكننا وجدنا أن دور الفن بالحضور أفضل من الغياب فى مثل هذه الظروف، فهذا المهرجان صيحة لإحياء قيمة السلام فى العالم وفى منطقتنا، وأحيى تونس ضيف شرف المهرجان هذا العام. وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة: مهرجان أسوان يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التى تواجه المرأة، ويظهر هذا الاهتمام ببنات أسوان وقضايا المرأة عبر «منتدى نوت»، وأشادت بعرض برنامج الأفلام الفلسطينية من المسافة صفر، معتبرة الفن القوى الناعمة الذى ينادى بوقف هذا العدوان ومنع التهجير القسرى لأهل غزة، وأن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير، وأن تقام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، موجهة تحية خاصة للمرأة الفلسطينية.

ورحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضيوف مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، مؤكدا نجاح المهرجان فى أن يكون علامة مضيئة تضاف للمحافظة، مشددا على أن المهرجان ساهم فى أن تكون أسوان عاصمة للسينما، وأشار إلى أن استضافة أسوان لهذا المهرجان تؤكد اهتمام المحافظة بقضايا المرأة ودعمها، وقدم الشكر للمجلس القومى للمرأة والاتحاد الأوروبى لدعم قضايا المرأة فى زهرة الجنوب أسوان.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، د. نيفين القباج، إن الفن يجمعنا فى هذا المهرجان بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو غيرها من الاختلافات، ووجهت تحية خاصة لكل من ساهم فى دعم قضايا المرأة، مؤكدة أن السينما والدراما قوى ناعمة ورسالة يوجهها للمجتمع ويناقش قضايا متنوعة تخص كل أفراد المجتمع خصوصا قضايا المرأة، ولفتت إلى أن الفن طريقة للتغيير وليس فقط وسيلة تعبير، ووجهت تحية خاصة لأهل أسوان وللمرأة الصعيدية التى تعتبر أحد أعمدة الصعيد.

وأضافت: مهرجان أسوان من أهم الفعاليات لتكريم وإبراز دور المرأة، وهو قادر على النفاذ للوعى المجتمعى، فالسينما من أهم الفنون التى اهتمت بالمرأة وكانت النساء حاضرات فى المراحل التأسيسية للسينما المصرية، ووجهت تحية صمود للمرأة الفلسطينية على ثقة بالنصر القادم، وأشارت إلى المعارك التى تخوضها النساء وإلى شهيدات الحرب على غزة، كما أشارت إلى استخدام المرأة كسلاح فى الحرب الدائرة بالسودان.

وأكدت أهمية السينما فى الدفاع عن القضايا الاجتماعية، ومساهمة وزارة التضامن فى دعم الأفلام ذات الأثر فى دعم الإنتاج السينمائى المرتبط بقضايا المجتمع. وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة، نيفين الكيلانى، إن مهرجان أسوان استطاع أن يترك علامة بارزة وتمكن من التأكيد على دور المرأة فى المجتمع ومناقشة قضاياها وتقديم إبداعها، ومن القاهرة إلى قرطاج يأتى الفن بصوت المرأة، وشددت على أهمية دور السينما والفن كقوى ناعمة قادرة على توصيل قضايا المرأة وإبداعها. وكرم المهرجان السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، لدعمه للمهرجان، الذى دعم صناع الأفلام ومحبى السينما الذين قدموا إبداعهم فى هذا المهرجان على مدى سنوات عدة، وأشار إلى أهمية السينما فى دعم المرأة والأطفال وكذلك دورها فى دعم السلام عبر الأعمال الفنية المختلفة، ولفت إلى سعادة الاتحاد بدعم أفلام شباب وفتيات الجنوب ليقدموا أعمالا فنية تعبر عن مجتمعهم وأهم قضاياه.

وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة التونسية هند صبرى، باعتبار تونس ضيف شرف المهرجان، ولأدوارها وتألقها فى السينما العربية، وقالت هند صبرى إنها محظوظة أن عائلتها السينمائية فى مصر وتونس، مؤكدة أن الإرادة هى التى صنعت هذا النجاح وأن الفن من أهم العوامل التى تتناول قضايا المجتمع وقضايا المرأة، واعتبرت أن المهرجان ينمى حب السينما لدى أهل وفتيات ونساء أسوان، وقالت بالنسبة لى السينما هى امرأة وفيلم «بنات ألفة» هو امتداد لهذا التمرد وتلك الإرادة التى ظهرت فى الأعمال السينمائية، ووجهت رسالة لكل امرأة بأن يطلقن أصواتهن وقالت «على صوتك».

وتحدثت «هند» عن فيلم الافتتاح، «بنات ألفة»، موضحة أن هذا الفيلم تم تصويره فى 15 يوما تقريبا بأجور لا تذكر، إلا أنه أكثر فيلم حصل على جوائز فى مسيرتها ومسيرة مخرجته كوثر بن هنية.

كما كرم المهرجان المونتيرة التونسية كاهنة عطية التى قالت إن المرأة هى العمود الفقرى لكل البلدان، فى الصمود والإرادة والقوة، وأشارت إلى أن كفاح المرأة ظهر فى حضورها بفلسطين وكفاحها فى غزة.

وكرم المهرجان الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، كنموذج مشرف للمرأة الأسوانية، كما كرم أيضا الدكتورة منى الصبان، أستاذة المونتاج بالمعهد العالى للسينما، وذكرت أنها منذ حصولها على جائزة الدولة للفنون حظيت بتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسى ثم كرمها مهرجان أسوان، وقدمت تحية خاصة لكل سيدة فلسطينية فقدت أبناءها فى الحرب على غزة.

وقالت المخرجة هالة خليل، خلال تكريمها، إنها أخذت أصعب قرار فى حياتها حين تركت الهندسة واتجهت للسينما، كما شكرت والدتها التى دعمتها، وشريك حياتها الراحل حافظ هريدى الذى دعمها ووقف إلى جانبها. وقدمت الشكر لكل من يدعم المرأة وإبداع المرأة، وذكرت أن كل أفلامها عن النساء، لكنها تعانى حتى تجد من يوافق على إنتاج أعمالها خوفا من عدم تحقيق أفلام البطولة النسائية أرباحا، رغم وجود نجمات شباك كثر عبر تاريخ السينما المصرية. وتوجهت ألما بويستى، المكرمة من بولندا، فى رسالة مصورة بالشكر للمهرجان على هذا التكريم وتعتذر عن عدم تمكنها من الحضور. وقالت الفنانة غادة عادل، خلال كلمة أثناء تكريمها، إنها سعيدة وفخورة بأنها واحدة هذه الأسرة من الفن والثقافة، وشكرت أهل أسوان على حفاوة الاستقبال، وشكرت جميع صديقاتها اللاتى حرصن على التواجد فى حفل الافتتاح من أجل تشجيعها أثناء تسلم الجائزة.

المصري اليوم