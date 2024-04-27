الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال

اقتنص الأهلي المصري بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، مساء الجمعة باستاد القاهرة، في إياب نصف النهائي.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب مازيمبي، قد انتهت بالتعادل السلبي.
وسجل للأهلي كل من: محمد عبد المنعم في الدقيقة 68، ووسام أبو علي في الدقيقة 83، وأكرم توفيق في الدقيقة 90+12.وألغى الحكم الكيني بيتر واويرو هدفا لمازيمبي، بعد مراجعة تقنية الفيديو، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وبعدما تخيل الجميع أن الهدف تم احتسابه بشكل نهائي.
كووورة
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