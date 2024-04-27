بنك النيل يعلن استعداده لتمويل المزارعين للموسم الصيفي بالنيل الأبيض

أعلن الاستاذ ابراهيم سليمان مدير بنك النيل فرع كوستي عن استعداد البنك لتمويل الموسم الزراعي الصيفي وتوفير مدخلات الإنتاج للمزارعين.

جاء ذلك في تصريح (لسونا) عقب مشاركته في اجتماع مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض لمناقشة ترتيبات الولاية لتأمين مدخلات الإنتاج والتحضيرات للموسم الزراعي الصيفي برئاسة الأستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض، وقال مدير بنك النيل فرع كوستي أن البنك لديه طموح في تجاوز سقف التمويل للموسم الزراعي السابق والذي تجاوز أكثر من سبعة مليارات جنيها.

ودعا المزارعين الذين لم يسددوا عليهم الإسراع في السداد حتى يتم تمويلهم للموسم الزراعي القادم.

سونا