جبريل إبراهيم يقود وفد السودان إلى السعودية

جبريل ابراهيم يقود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض حتى نهاية أبريل الجاري. وقال إعلام الوزارة في تغريدة على منصة “X” إن من المتوقع خلال الاجتماعات أن يقدم السودان رؤيته فيما يخص معالجة المتأخرات وإستئناف المشروعات المتوقفة. ويرافق الوزير في الوفد وكيل وزارة المالية ومحافظ بنك السودان المركزي إلى جانب عدد من الفنيين والمتخصصين بالوزارة. الشرق للأخبار

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