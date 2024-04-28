طرحت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, أغنيتها الجديدة (أخوي سيرو) وهي من كلمات وألحان الشاعرة سحر ميسرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بنشر مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت هدى عربي خلال “برومو” الأغنية وهي تقدم فواصل من الرقص على إيقاع “السيرة” الموجود داخل الأغنية وسط تعليقات متغزلة من جمهورها الذي كتب: (فعلاً سلطانة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تدشن أغنيتها الجديدة (أخوي سيرو) بفاصل من الرقص المثير ومتابعون: (فعلاً سلطانة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.