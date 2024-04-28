نائب وزيرالخارجية الروسي نتعامل مع مجلس السيادة كممثل للشعب السوداني

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ان روسيا تعتبر مجلس السيادة الانتقالي هو الممثل للشعب السوداني.

وقال خلال لقاء الوفد الذي يمثل روسيا الاتحادية المشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع برئاسة ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية بوزير المعادن محمد بشير ابو نمو اليوم بمدينة بورتسودان قال ان السودان عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، كما أن روسيا لديها سفارة وسفير معتمد لدى الحكومة السودانية وهو يمارس مهامه بصورة طبيعيه كما أن السودان لدية سفارة وسفير بروسيا وهو يقوم بدروه بصورة اعتيادية وهو ما، يؤكد العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأضاف بوغدانوف أن روسيا تقدر عاليا العمل المشترك في العلاقات السياسية والإنسانية والاقتصادية مؤكدا الابقاء على قنوات التواصل مفتوحة بين البلدين بما يعزز الصداقة بين شعبينا وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة وان التقاليد بين السودان وروسيا متشابهة كثيرا .

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي ان التعاون مع وزارة المعادن وبين الجهات النظيرة لها ستستمر من أجل مصلحة البلدين.

سونا