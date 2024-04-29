عمرو أديب: فرق الدوري الإنجليزي مبترحمش.. الصناعة بتجيب فلوس مش عزبة زي عندنا

علق الإعلامي عمرو أديب، على المشادة الكلامية التي نشبت بين النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، والمدرب الألماني يورجن كلوب، خلال المباراة التي جمعت الريدز بفريق وست هام يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن المشادة جعلته يتوقف عند جملة تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا فيها إن «كلوب هو من صنع صلاح».

وأشار إلى أن «المسألة تبادلية بين الجانبين»، مضيفًا: «أنت كلاعب تحقق لي انتصارات، وفي المقابل هناك مدرب يضعني في مكان جيد ويهتم بقدراتي».

وأكد أن المجهود الذي بذله النجم المصري وتعبه وإصراره ومشواره كلها عوامل أدت إلى تشكيل مسيرة نجاحه، مضيفًا: «كلوب كان فين لما صلاح كان في المقاولين وبازل وروما؟! حكاية مينفعش تتخانق معاه أصله اللي عملك جملة مهينة».

وذكر أنها المرة الأولى التي يتمنى فيها ألا يكون مكان صلاح أو مكان كلوب؛ بسبب صعوبة الموقف ورغبة النجم المصري في تحقيق الألقاب وتسجيل الأهداف، ورغبة المدرب في إنهاء تاريخه بصورة مشرفة.

ونوه في سياق متصل، أن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز قاتلة؛ بسبب حرص جميع الفرق على احتلال المركز الأول، موضحًا أن التتويج في أكثر من بطولة يدر أموالًا على الصناعة.

وأضاف: «الفرق هناك مبيرحموش، يا الأول يا لا، ولا ينفعني ثاني أو ثالث لأنه استثمار، التتويج في أكثر من بطولة بيجيب فلوس، مش عزبة زي عندنا، هناك دي صناعة وشيء مهم»، بحسب تعبيره. ونشبت مشادة بين النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، والألماني يورجن كلوب مدرب الفريق، خلال المباراة التي جمعت الريدز بفريق وست هام يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقطت الكاميرات المتواجدة في ملعب المباراة نشوب مشادة كلامية بين كلوب وصلاح على خط التماس قبل دخول النجم المصري إلى المباراة.

ولم يتضح سبب المشادة بين صلاح وكلوب، ولكنهما تناقشا في أمر ما بشكل حاد وظهر غضب النجم المصري في حديثه لمدربه، إلى أن تدخل داروين نونيز وأبعد صديقه ليكف عن الحديث.

الشروق نيوز