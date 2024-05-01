تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع الواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نجم “التيك توك” السوداني الشاب نادر الهلباوي, وهو في لحظات صفاء مع صديقته الهندية الحسناء. ووفقاً لما أورد متابعون فإن الهباوي, يصنف نفسه من الداعمين والمناصرين لقوات الدعم السريع بالسودان, وذلك بسبب تغريداته وصور قادة الدعم السريع التي يقوم بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني وأحد مناصري قوات الدعم السريع نادر الهلباوي يخطف الأضواء بمقطع مثير مع حسناء “هندية” فائقة الجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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