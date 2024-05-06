أكد اللواء شرطة د. سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور اهتمام إدارته بتحقيق برامج السلامة المرورية الداعية لحفظ الأرواح والممتلكات ، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور ولتطبيق كافة معايير السلامة لكافة مستخدمي الطريق وجهت دائرة المرور السريع بتفعيل مشروع تفويج البصات السفرية بهدف تحقيق السلامة المرورية و للحد من الحوادث المرورية بطرق المرور السريع ، مؤكدا جاهزية منسوبي دائرة المرور السريع لعمليات التفويج وللقيام بالضبط المروري اللازم بالطرق الرئيسة ، وتعكف إدارة المرور وعبر لجان فنية لاستعادة أنظمة التتبع الجغرافي للمركبات والذي تعول عليه الإدارة كثيراً للحد من الحوادث المرورية. يذكر أن مشروع تفويج المركبات السفرية يعد من المشاريع الاستراتيجية التي درجت الإدارة العامة للمرور على تنفيذها و التي حققت نجاحاً كبيراُ في الحد من الحوادث المرورية الكارثية التي تحدث خلال فترة الأعياد والمناسبات القومية والوطنية ووجدت من خلالها إدارة المرور إشادات واسعة من كافة قطاعات المجتمع وشركات النقل بالمحافظة على الأرواح والممتلكات . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مدير الإدارة العامة للمرور يوجه باستمرار تفويج البصات السفرية يومياً للحد من الحوادث المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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