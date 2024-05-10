نشاط فني ضخم لـ نجوى كرم.. ما بين المغرب وقبرص وألمانيا

نجوى كرم

تستعد المطربة نجوى كرم لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان موازين، بمدينة الرباط، على مسرح منصة «النهضة»، 27 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تحيي نجوى أيضًا حفل في ألمانيا 22 يونيو بـ أوبرهاوزن – دوسلدورف، بمشاركة الفنانة أصالة، واعلنت الجهة المنظمة للحفل عن نفاد جميع التذاكر الحفل»Sold Out«، وتم إضافة تذاكر أخرى بناء على طلب الجمهور وكثافة الطلب، كما تلتقي نجوى كرم الجمهور العربي في قبرص الشمالية 1 يونيو المقبل.

كانت نجوى كرم قد تصدرت معظم قوائم المنصات الإجتماعية «تريند» بحفلها في دبي، الذي حمل تفاعل كبير بين الحضور في قاعة كوكاكولا ارينا دبي، مع الأغنيات المتعددة، وغنت للمرة الأولى على خشبة المسرح أغنية «لو سألوا حبيبي» كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وغنت أيضًا أحدى أغاني طلال مداح الشهيرة التي تحمل عنوان «ما دام معايا القمر».

المصري اليوم