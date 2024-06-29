دمّرت القوّات الأميركيّة سبع مسيّرات ومركبة تُستخدم كمحطّة للتحكّم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة حسبما أعلن الجيش الأميركي.
واكدت القيادة المركزيّة الأميركيّة "سنتكوم" في بيان، إنّ الضربات نُفّذت لأنّ المسيّرات والمركبة "شكّلت تهديدا وشيكا لقوّات التحالف الأميركي والسفن التجاريّة في المنطقة".
وأضافت أنّ "هذه الإجراءات اتُخِذت لحماية حرّية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وسلامة".
وأشارت "سنتكوم" إلى أنّ "هذا السلوك الخبيث والمتهّور المستمر من جانب الحوثيّين المدعومين من إيران يُهدّد الاستقرار الإقليمي ويُعرّض للخطر حياة البحّارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الأميركية أعلنت تدمير سبع مسيّرات ومركبة تابعة للحوثيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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