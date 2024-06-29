نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أنه "قد توجد خيارات لإنهاء الصراع على حدود إسرائيل ولبنان دون وقف إطلاق النار بغزة"، معتبرين أن "حزب الله قد لا يقبل اتفاقا يقيد خياراته العسكرية دون وقف لإطلاق النار في غزة".
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله أن "الولايات المتحدة طلبت من قطر المساعدة في وساطة لوقف التصعيد في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست عن مصدر مطلع: أميركا طلبت من قطر المساعدة في وساطة لوقف التصعيد في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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