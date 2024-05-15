حرصت شركة روتانا، على إصدار بيان توضح فيه حقيقة أزمتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تصريحات الأخيرة بأنها لم تعلم لماذا لا تصدر الشركة أغانيها الجديدة التي سلمتها.
وجاء في بيان شركة روتانا: «ردا وتوضيحا لما ذكر وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد مجموعة روتانا للموسيقى، أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبدالوهاب أو من يمثلها أو ينوب عنها أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة، وبذلك تبقى أغنية الذهب والتي نشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة لروتانا».
وأضاف البيان: «روتانا مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للماستر والأوراق القانونية والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين، لذا اقتضى التنويه، وأن كل ما يشاع غير ذلك، هو عار تماما عن الصحة، وتحتفظ روتانا بكافة حقوقها للرد قانونا على هذه الادعاءات».
الوطن نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من روتانا عن أزمة شيرين عبد الوهاب: «ما استلمناش منها أغاني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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