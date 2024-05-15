بأمانة وخلق رفيع قا شاب سوداني بإعادة مبلغ كبير من المال وصله عن طريق الخطأ عبر إحدى التطبيقات البنكية في السودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خرج الشاب الذي أطلق عليه لقب “الأمين” في مقطع فيديو أكد من خلاله من خلاله إعادته لمبلغ (177 مليار) جنيه, وصلته عن طريق الخطأ لصاحبها.
وأرفق الشاب خلال حديثه صورة من إيصال “التوريدة” التي قام من خلالها بإعادة المبلغ كاملاً صاحبه بإحدى الولايات بالسودان.
وكشف شاهد عيان بحسب ما نقل محرر موقع النيلين عن أن صاحب المال أصر وحلف بالطلاق على الشاب بأن يأخذ (مليار) من قيمة المبلغ ويعيد له الباقي تحت رفض الشاب وإصرار صاحب المال.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته أشاد بالشاب على أمانته وخلقه الرفيع, حيث كتب عدد من المعلقون: (لسه الدنيا بخيرها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يعيد مبلغ (177 مليار) وصلته عن طريق الخطأ عبر إحدى التطبيقات البنكية وصاحب المال يحلف عليه بالطلاق بأن يأخذ منها “مليار” ومتابعون: (لسه الدنيا بخيرها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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