واشنطن تفرض عقوبات على قائدين في الدعم السريع

عثمان عمليات - الدعم السريع

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم، عقوبات على قادة من قوات الدعم السريع، لتوسيع الحرب في السودان؛ وهم “علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حامد محمد”. وكشفت واشنطن على أن سبب العقوبات، لقيادتهما الحملات الحربية لقوات الدعم السريع.

وتسببت هجمات قوات الدعم السريع في شمال دارفور، والتي بدأت الشهر الماضي، في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال، حيث أدى تطويق قوات الدعم السريع للفاشر، عاصمة شمال دارفور، والقتال الأخير بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، إلى تعريض ما يقرب من مليون مدني سوداني للخطر في آخر ملاذ آمن رئيسي في دارفور، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وزيادة خطر وقوع فظائع جماعية، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وتقويض جهود السلام الحيوية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: “بينما يواصل الشعب السوداني المطالبة بإنهاء هذا الصراع، يركز هؤلاء القادة على التوسع إلى جبهات جديدة والقتال من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي”.

وأضاف: “الولايات المتحدة ستواصل استخدام العقوبات لدعم عملية السلام والعمل ضد أولئك الذين يزيدون من إدامة الصراع على الجانبين”.

المفسدون للسلام

علي يعقوب جبريل، هو قائد قوات الدعم السريع بوسط دارفور. وكان لجبريل دور فعال في عمليات قوات الدعم السريع في دارفور، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في شمال دارفور. ويقود جبريل حالياً قوات الدعم السريع حول الفاشر، شمال دارفور، آخر منطقة رئيسية تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية في دارفور.

تم تصنيف جبريل، لكونه شخصًا أجنبيًا كان أو لايزال قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في قيادة قوات الدعم السريع، وهو كيان شارك أو شارك أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان فيما يتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو عضو مجلس الإدارة.

عثمان محمد حامد محمد، هو لواء في قوات الدعم السريع ورئيس عمليات المجموعة. لقد أدلى بتصريحات نيابة عن قوات الدعم السريع بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الدعم السريع، وهو جزء مهم من التخطيط العملياتي لقوات الدعم السريع.

تم تصنيف حامد، لكونه شخصًا أجنبيًا كان أو كان قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في قيادة قوات الدعم السريع، وهو كيان شارك أو شارك أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان فيما يتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو عضو مجلس الإدارة.

تداعيات العقوبات

نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها بترخيص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو معفاة من لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تحظر بشكل عام جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.