“دقلو” يبلغ جهات دولية بفقدانه السيطرة على المقاتلين

قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة، في السودان، إن “عبدالرحيم دقلو” أبلغ جهة دولية بانه فقد السيطرة على معظم مقاتليه لان اتفاقه معهم أن يقاتلوا مقابل الغنائم من مال ودهب ونساء ولذلك فهو غير قادر على تنفيذ اتفاق جدة بإخراج المليشيا من الأحياء السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية الأخرى.

وأكد الفاضل في تغريدة على منصة إكس، ان عبدالرحيم دقلو أتى بهؤلاء المرتزقة من ليبيا وتشاد والنيجر ومالي والكاميرون وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان.

وأضاف “هذا يؤكد بأننا نواجه عصابات ارهابية تنهب وتروع وتقتل الشعب السوداني ولذلك على الوسطاء أن يعوا ذلك ويكفوا عن الحرث في البحر ويدركوا أن مليشيا الدعم السريع قد انفرط عقدها وتحولت إلى عصابات ارهابية”.

وأشار إلى ان اتصاله بأهالي ما تبقى من قيادات مليشيا الدعم السريع تؤكد انهم على استعداد للتوصل الى اتفاق مع الجيش يضمن سلامتهم ومستقبلهم. ودعا الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة والمجلس الأعلى للإدارة الاهلية التواصل معهم لإخراجهم من الحرب هم ومن تبقى معهم من أبناء قبائلهم.

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