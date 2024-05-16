رانيا يوسف تنتهي من تصوير ” السرداب “.. صور

اعلنت الفنانة رانيا يوسف عن الانتهاء من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “السرداب”، اليوم، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

ونشرت رانيا يوسف عبر صفحتها علي موقع انستجرام صورا لها اثناء استعدادها لتصوير اخر مشاهدها اليوم .

وتجسد رانيا فى المسلسل شخصية دلال صاحبة بنسيون يدور فيه العديد من القصص المثيرة والتى تضم مجموعة كبيرة من النجوم.

كان آخر اعمال رانيا يوسف هو مسلسل بقينا اتنين ، وتدور أحداث مسلسل “وبقينا اتنين” حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل “وبقينا اتنين” بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

صدى البلد