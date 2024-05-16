الادارة العامة للتوجية والمناشط تقيم يوما ترفيهيا للوافدين بمدرسة الثورة الحارة السابعة

اقامت فرقة التوجيه المعنوي بالادرة العامة للتوجيه والمناشط وبناء علي توجيهات السيد مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات بشان الاهتمام بتجمعات الوافدين اقامت يوما ترفيهيا للاسر النازحة بمدرسة الحارة السابعة بالثورة اشتمل اليوم علي فاصل من الغناء الوطني ومسرح للعرائس بحضور كل اطفال المعسكر.

العميد فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي للشرطة ممثل مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات اشاد بصبر وثبات الاسر في هذا الظرف الصعب مؤكداً ان للحرب فائدة عظمي تمثلت في توحيد السودانين واظهار روح التكافل والتعاضد واكد ان قوات الشرطة تعمل في كل الجبهات لتامين حياة وممتلكات المواطنين كما تساهم في العمل المعنوي مشيداً بالعمل المسرحي والدرامي ا لمقدم للأطفال النازحين .ومن جانبه امتدح الأستاذ عصمت اغا مشرف دور الإيواء بمدينه أمدرمان مبادرة الشرطة في تنظيم برامج اجتماعية وترفيهية للأطفال واسرهم لتخفيف آثار النزوح مضيفاً ان البرامج الاجتماعية في مراكز الإيواء تعزز الطاقة الايجابية للأطفال. شاكراَ الناطق الرسمي باسم الشرطة ووفد اعلام الشرطة.

ْوتشير متابعات( المكتب الصحفي للشرطة) ان اليوم شهد كذلك تقديم ارشادات للاسر العائدة لمنازلها في منطقة ام درمان بضرورة التاكد من مراجعة الفرق الهندسية للمنطقة وازالة مخلفات الحرب والاجسام الغريبة

وستستمر انشطة التوجيه والخدمات لتشمل معسكرات اخري.

المكتب الصحفي لشرطة السودان