بعد إصابة العشرات بالرياض.. ماذا تعرف عن تسمم المايونيز وكيفية الوقاية منه؟

كشفت وزارة الشؤون البلدية في المملكة العربية السعودية، يوم السبت الماضي، عن سبب ظهور حالات تسمم لعشرات الأشخاص في أحد مطاعم مدينة الرياض، وذلك لوجود بكتيريا مسببة للتسمم في عينة من مادة (المايونيز) .. فماذا تعرف عن ما يسمى إعلامياً بـ “تسمم المايونيز”؟

أولاً المايونيز هو صلصة كريمية سميكة مصنوعة من زيت وصفار البيض والخل أو عصير الليمون والتوابل مثل الخردل والملح والفلفل.

ويحذر بعض الخبراء من أن عدم تنفيذ الاشتراطات الصحية على الأطعمة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتكاثر فيها الجراثيم والبكتيريا، ومن أشهرها المايونيز كونه يعتمد في صناعته على البيض الذي يتعرض لتكاثر البكتيريا بداخلة في درجات الحرارة المرتفعة.

ووفق موقع “الجزيرة”، يمكن أن يفسد المايونيز إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح أو إذا تجاوز مدة الصلاحية الموصى بها، حيث إن المايونيز مصنوع من مزيج من الزيت وصفار البيض والخل أو عصير الليمون والتوابل، ومن المحتمل أن تفسد المكونات الموجودة في المايونيز، مما يؤدي إلى تغيرات في الملمس والطعم ونمو البكتيريا الضارة.

ويرى تقرير الموقع أن المايونيز قد يكون سبب التسمم الغذائي، إذا كان محضرا بطريقة غير نظيفة.

ويعود القلق بشأن البكتيريا الموجودة في المايونيز بشكل أساسي إلى حقيقة أن المايونيز المصنوع في المنزل أو المطعم عادة ما يكون مصنوعا من صفار البيض الطازج. ومع ذلك، لا يمثل المايونيز التجاري مشكلة في العادة لأنه مصنوع من البيض المبستر ويتم إنتاجه بطريقة تحافظ على سلامته.

كيفية الوقاية

لتقليل خطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء عند صنع المايونيز يجب استخدم البيض الطازج عالي الجودة وغير المتشقق أو التالف، ويمكن أن تساعد “بسترة البيض” في قتل البكتيريا، وللقيام بذلك، يمكنك تسخين البيض والحمض (الخل أو عصير الليمون) معًا بلطف في غلاية مزدوجة أو باستخدام حمام مائي يمكن التحكم في درجة حرارته حتى تصل إلى درجة حرارة 160 درجة فهرنهايت (71 درجة مئوية)، وتساعد هذه العملية في القضاء على البكتيريا الضارة، كما يجب استخدام الأدوات والمعدات النظيفة، وبمجرد تحضير المايونيز، علينا القيام بتبريده على الفور في حاوية مغلقة بإحكام.

وعن أفضل طريقة لتخزين المايونيز، يجب تخزين المايونيز في مكان بارد ومظلم، مثل خزانة المؤن أو الخزانة، حتى يتم فتحه، وبمجرد فتحه، عليك أن تقوم بوضعه في الثلاجة واستخدمه خلال شهرين.

ويوصي العديد من خبراء التغذية بالمايونيز قليل الدسم للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية أو قليل الدهون.

ووفق صحيفة “الوطن” السعودية، منعت البلديات والجهات الصحية الزيارات الرقابية والتفتيشية في المملكة، العديد من المطاعم والمحال من إعداد وتجهيز أو تحضير وتعبئة الصوصات، (المايونيز، والثوم، والصوصات الأخرى)، ووضعت نموذج آلية التعامل معها وفق الاشتراطات والمواصفات، وذلك ضمن جهود الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة المنتجات الغذائية خاصة خلال فترة الصيف.

الشرق القطرية