خمسة أصوات يصدرها جسمك ليخبرك بأمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

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إذا كنت لا تنتبه لما يصدره جسمك من أصواتٍ غريبة أو لا توليها كثيراً من الاهتمام ظناً بأنها عادية ولا تستحق الخوف بشأنها، فابدأ من الآن في التركيز مع كل صوتٍ تسمعه من أعضائك لأنه قد يخبرك بالكثير من المعلومات عن حالتك الصحية.

لجسم الإنسان قدرة عجيبة على إرسال إشارات لصاحبه وعلامات تنذره بخطر الإصابة بأمراض خطيرة في المراحل المبكرة من تطورها داخله، وفقاً لموقع «live science» الذي حدد بعض الأصوات التي يتوجب الاكتراثُ بها خوفاً من الإصابة بأمراض خطيرة، في النقاط التالية:

1. احتكاك المفاصل المصاحب للألم

قد يكون ذلك الصوت الذي يشبه الفرقعة أو الصرير دليلاً على تآكل الغضروف الموجود في المفصل الذي يصدر عنه الصوت، وقد يكون مؤشراً لوجود التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض مزمن يمكنه التأثير على مناطق أخرى غير المفاصل، إذ يدمر مجموعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعين والقلب والأوعية الدموية.

2. الشخير

يشير ذلك الصوت الصادر من الأنف إلى انسدادها سواء بسبب الإصابة بالانفلونزا أو الجيوب الأنفية، وقد تكون حالة طبيعية ناتجة عن التقدم في العمر أو السمنة المفرطة، فبحسب الدكتور علاء عطية، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، ينتج صوت الشخير عند النوم بسبب ترهل سقف الحلق وهي حالة مرضية تستدعي التدخل الجراحي إذا كانت تسبب الاختناق للمريض ولا تجعله يتنفس بصورة طبيعية عندما يكون نائماً.

وخلال حديثه لـ«الوطن» أضاف أن بعض الحالات الخطيرة التي تستوجب القلق من صوت الشخير المرتفع بالليل تعود إلى دلالتها الطبية، إذ يمكن اعتبارها مؤشراً للإصابة بأورام العنق أو العمود الفقري، إضافةً إلى تضخم اللسان.

3. طنين الأذن

ذلك الصوت المزعج الذي يتداخل مع جميع الأصوات التي نتعرض لها يومياً، قد يكون ناتجاً عن تلف أو تضرر الشعيرات السمعية في القوقعة التي تستقبل الأصوات، وقد يكون دليلاً على حدوث تغير في تدفق الدم عبر الأوعية الدموية ووجود مشاكل في الأذن الوسطى، وبحسب استشاري الأنف والأذن والحنجرة، لا تستدعي حالات طنين الأذن المصاحبة عادةً للانفلونزا والتعرض للضوضاء لفترة طويلة، القلق حيالها لأنها تعتبر حينها رد فعل طبيعي للسمع.

4. أصوات الفك

ذلك الصوت الذي يصدر عند التثاؤب أو فتح الفم بشكل كبير، يحدث نتيجة التهاب المفاصل الذي يؤثر على غضروف الفك، وهو ما يسبب صعوبة في حركة الفك وصدور صوت الطقطقة الذي يمكن أن يدل على أمراض خطيرة حددها الدكتور علاء عطية في التهاب الغدد الفموية والأورام.

5. صفير الأنف

أحيانا مع التنفس يظهر صوت كالصفير نتيجة ضيق في الحنجرة والقصبة الهوائية أو وجود لحمية كبيرة خلف الأنف أو اعوجاج شديد بالحاجز الأنفي.

الوطن نيوز