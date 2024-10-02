شاهد بالفيديو.. “زردية” البرهان تواصل تصدر الترند لأكثر من ثلاثة أيام.. طفلة سودانية تقلد قائد الجيش وتثير ضحكات الجمهور

تصدرت إشارة قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, “الترند” لليوم الثالث على التوالي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام نجوم المجتمع السوداني وأجانب من دول مختلفة بتقليد إشارة الرئيس البرهان, بإعجاب كبير. حديثاً لحقت طفلة سودانية بالترند الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وقامت بتقليد “زردية” قائد الجيش, وسط ضحكات المتابعين. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن البرهان, كان قد أطلق الإشارة الشهيرة “المفك والزردية” خلال تفقده لجنوده الجيش في الخطوط الأمامية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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