أتالانتا ينهي سلسلة ليفركوزن التاريخية

كسر أتالانتا كل التوقعات بفوز عريض على حساب باير ليفركوزن، بثلاثة أهداف دون رد، في نهائي الدوري الأوروبي.

ثلاثية أتالانتا حملت توقيع القناص النيجيري أديمولا لوكمان، مهاجم الفريق، وهو الهاتريك الأول في تاريخ نهائي الدوري الأوروبي.

وكسر أتالانتا بذلك سلسلة ليفركوزن التاريخية الممتدة منذ بداية الموسم الجاري في جميع المسابقات، حيث لم يخسر البطل الألماني أي مباراة هذا الموسم.باير استطاع أن يتوج بالدوري الألماني بدون هزيمة، بينما واصل مشوار اللاهزيمة في كأس ألمانيا حتى الآن وفي اليوروباليج قبل مواجهة أتالانتا.

وقبل لقاء الليلة، خاض ليفركوزن 51 مباراة في جميع المنافسات، أحرز 42 انتصارا و9 تعادلات، من بينها 12 مباراة بالدوري الأوروبي حقق فيها 9 انتصارات و3 تعادلات.

وكسر أتالانتا بذلك سلسلة اللاهزيمة التاريخية لليفركوزن، وذلك عبر انتصار كاسح وتاريخي في نهائي اليوروباليج.

كووورة