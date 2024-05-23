الأكبر.. جاسبريني يسجل رقما أوروبيا فريدا

حقق الإيطالي جيان بييرو جاسبريني، مدرب أتالانتا، رقما تاريخيا في البطولات الأوروبية.وجاء ذلك بعد أن فاز أتالانتا على باير ليفركوزن، الأربعاء، بنتيجة 3-0 في نهائي الدوري الأوروبي.ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، أصبح جيان بييرو جاسبريني أكبر مدرب يفوز بأول نهائي أوروبي له، وذلك بعمر 66 عاما و117 يوما.كما أصبح جاسبريني ثاني مدرب إيطالي يفوز بلقب الدوري الأوروبي بعد ماوريسيو ساري الذي حقق اللقب مع تشيلسي في 2019.

وجاءت ثلاثية أتالانتا في مباراة اليوم عن طريق أديمولا لوكمان في الدقائق (12، 26، 76)، ليكبد ليفركوزن أول هزيمة له هذا الموسم في جميع المسابقات.

وينتظر أتالانتا الفائز من ريال مدريد وبوروسيا دورتموند لمواجهته في السوبر الأوروبي مطلع الموسم المقبل.

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