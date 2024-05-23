الإمارات تتحفّظ على قرار الجامعة العربية بدعم السلام والتنمية في السودان لأنّه يتطلب الدراسة والتدقيق

علمت (السوداني) أنّ الإمارات تحفّظت على قرار الجامعة العربية الوارد في البيان الختامي لقمة البحرين منتصف مايو الجاري المتعلق بدعم السلام والتنمية في السودان، ورأت الإمارات أنّ القرار يحتوي على لغة جديدة تتطلب وقتاً للدراسة والتدقيق في ظل وضع معقد ومتطور باستمرار في السودان.
وكان البيان الختامي لقمة البحرين جدّد الرفض الكامل وبشدة لأيِّ دعم للجماعات المسلحة أو المليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.
صحيفة السوداني
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