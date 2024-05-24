السجاد: البلاد تعيش في حالة الحرب

جلس صباح الخميس ٤٥ نائب جراحة للإمتحان الكتابي لنيل الدكتوراة فى مجال الجراحة العامة، وذلك بقاعات كلية علوم الحاسوب و تقانة المعلومات جامعة وادي النيل بعطبرة. وقال دكتور السجاد الطيب عضو مجلس الجراحة في مجلس التخصصات الطبية المشرف على إقامة الامتحانات بعطبرة ان الامتحانات لطلاب التخصص من كافة انحاء السودان. واكد حوجة السودان الشديدة فى ظل هذه الظروف للجراحين لتغطية العمل بالمستشفيات خاصة وأن البلاد تعيش في حالة الحرب. وأبان السجاد أن الامتحان يعد مكسبا كبيرا للمستشفيات لتكون مستشفيات عطبرة بعد مستشفيات سوبا وابن سينا في اجراء امتحانات التخصص. وتقدم بالشكر لجامعة وادي النيل ومديرها بروف حسن الصائم و عميدة كلية الطب و عميد كلية علوم الحاسوب د.محمد الفاتح. سونا

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