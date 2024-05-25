ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقبل دعوة إيرانية رسمية

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، السبت، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل دعوة رسمية لزيارة إيران.

وفي خبر على موقعها الرسمي قالت الوكالة: “قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود دعوة القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإيرانية محمد مخبر لزيارة إيران خلال اتصال هاتفي بينهما الليلة الماضية.”

وحسب الوكالة، قال مخبر في هذه المحادثة : “كما كان رئيسنا الراحل قد دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق.”

وأضافت: “وبالمقابل وضمن قبوله هذه الدعوة، وجه ولي العهد السعودي أيضا الدعوة إلى مخبر لزيارة المملكة العربية السعودية..”

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى، الجمعة، اتصالا مع مخبر ليعبر عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان.

وذكرت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان ومخبر أشادا “بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة”، وأكدا “أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات”.

ولقي رئيسي البالغ 63 عاما حتفه الأحد إلى جانب أمير عبداللهيان وستة مسؤولين آخرين عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلّونها في منطقة جبلية في شمال غرب البلاد خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان.

ووري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثرى الخميس في مسقط رأسه مشهد حيث شارك آلاف الإيرانيين بمراسم تشييعه.

ودُفن أمير عبداللهيان الخميس أيضا في مرقد الشاه عبد العظيم الحسني في بلدة شهر الري جنوب العاصمة.

وكانت طهران والرياض قد أبرمتا اتفاقا تاريخيا، في مارس من العام الماضي، بوساطة صينية، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية، بعد سبع سنوات من التوتر الدبلوماسي والعسكري في المنطقة مع دعم كل منهما لأطراف إقليمية مختلفة.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2016، بسبب إعدام الرياض لرجل دين شيعي وما تلا ذلك من اقتحام السفارة السعودية في طهران.

الحرة