أظهرت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي إرتفاعاً نسبيًا يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 مقابل الجنيه السوداني حيث سجل الدولار في السوق الموازية نحو 1900 جنيها. في المقابل، شهدت أسعار العملات ارتفاعًا جديدًا في البنوك السودانية.
وإرتفع الدولار في البنوك المحلية مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء 26 يونيو، حيث سجل الدولار 1799 جنيه في بنك الخرطوم .
بورتسودان (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا مقابل الجنيه السوداني في البنوك والسوق الموازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.