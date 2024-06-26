استقرار العام الدراسي بمحافظة قيسان

اكد الاستاذ جمال القاضي حمراوي محافظ محافظة قيسان ان استقرار المحافظة انعكس ايجابا على استقرار العام الدراسي بالمحافظة. وقال حمراوي في تصريح (لسونا) ان كادر المعلمين والكوادر المساعدة قد تجاوزت كافة الظروف الماثلة التي تمر بها البلاد انطلاقا من اهمية التعليم ودوره في بناء اجيال المستقبل لافتا الى ان التعليم هو اساس السلام والبناء. واوضح المحافظ ان التعليم من اولويات المحافظة موضحا ان الجهود كللت بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية للنازحين والعائدين بتوفير الفين حقيبة مدرسية لطلاب المحافظة بما يسهم فى توفير البيئة التعليمية المناسبة وتعزيز استقرار العام الدراسي بالمحافظة مبينا ان معظم مدارس المحافظة مشيدة بالمواد الثابتة. سونا

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