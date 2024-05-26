الرئيس الإريترى أسياس أفورقي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار

إستقبل الرئيس الإريترى أسياس أفورقي صباح اليوم بالعاصمة الإريترية أسمرا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير ، بحضور وكيل وزارة الخارجية وسفير السودان بإرتيريا.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك وفق إستراتيجية حكومة السودان لبناء علاقات خارجية متوازنة، مبنية على الإحترام وحماية المصالح المشتركة بين السودان واصدقائه الذين وقفوا الي جانبه حكومةً وشعباً إبان فترة الحرب التي شنتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأكد الرئيس افورقي وقوفه إلى جانب السودان والعمل مع حكومته لإنهاء معاناة السودانيين جراء تداعيات الحرب والنزوح واللجوء، مشدداً على واجب قادة حكومة السودان في السير به إلى بر الأمان في ظل المؤامرات الكبيرة التى تحاك ضده وخطط تقسيمه.

من جانبه قدم نائب رئيس مجلس السيادة تنويراً للرئيس افورقي حول تطورات الوضع الإنساني والموقف العسكري والمبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية وموقف الحكومة منها ،و مجددا حرص السودان وانفتاحه على كافة المبادرات التي تحفظ للشعب السوداني كرامته وسيادة دولته.

وأبان سيادته أن اللقاء تناول القضايا والموضوعات أخرى ذات الإهتمام المشترك.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي