تنويه عالمي خاص لفيلم «نورة» السعودي

قدَّم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، التهنئة على النجاح المميَّز الذي حصدته السينما السعودية، من خلال فيلم “نورة”، الذي نال “تنويهًا خاصًّا” من لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما”، ضمن فعاليات الدورة الـ77 بمهرجان كان السينمائي الدولي. ويُعتبر أول فيلم سعودي يشارك رسميًّا في هذا المهرجان، الذي يُعدُّ واحدًا من أهم وأبرز المهرجانات السينمائية بالعالم.وكتب سمو وزير الثقافة في منصَّة “X”: “توفيق، يعقوب، عبدالله، ماريا، ألف مبارك”.

الفيلم تأليف وإخراج توفيق الزايدي، بطولة: يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، والنجم القدير عبدالله السدحان، وتم تصويره بالكامل في “العُلا”، وتدور أحداثه في تسعينيَّات القرن الماضي، في قرية سعودية نائية، حيث تعيش “نورة” معظم وقتها بعيدًا عن عالم القرية، وتتغيَّر حياتها عندما يصل أحد الأشخاص فيعيد إثارة شغفها بالفن.

الفيلم عُرض بمهرجان “كان” يوم الخميس الماضي، فيما عاش صنَّاعه لحظات استثنائيَّة، يوم الأربعاء، عند مرورهم على السجادة الحمراء بالمهرجان.

وعبَّر نجوم الفيلم عن سعادتهم بهذا النجاح الذي حققه الفيلم في عرضه العالمي الأول، وأكَّد مخرج الفيلم توفيق الزايدي: “هذه فقط البداية للسينما السعودية العالمية”.كما شاركت هيئة الأفلام السعودية بتهنئة نجوم الفيلم، وأكَّدت أنَّ المؤسسة تفخر بدورها في دعم هذا الفيلم الاستثنائي، من خلال صندوق البحر الأحمر.

جريدة المدينة