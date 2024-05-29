شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني: (تاني ما بتكلم خارجيات وما شغالة بالفارغة كتير..بخليكم لي الله ودعوتي مستجابة)

أطلت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني على جمهورها ومحبيها عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك” الشهير.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت ملكة الدلوكة بالحجاب خلال إعلانها عن أغنيتها الجديدة التي تدعو من خلالها للتفاؤل بالعودة للسودان.
وأعلنت إنصاف مدني, عن الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جديد بعيداً عن العصبية والردود القوية التي اشتهرت بها.
وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (تاني ما بتكلم خارجيات وما شغالة بالفارغة كتير..بخليكم لي الله وأنا لا نبي ولا ولي ولكن دعوتي مستجابة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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