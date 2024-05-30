اختيار سبعة لاعبين من الدوريات الخارجية لمنتخب الشباب – من هم؟

قام المدير الفني للمنتخب السوداني الوطني تحت 20 عامًا، الكابتن محمد موسى، باختيار سبعة لاعبين من الدوريات الخارجية للإنضمام إلى المنتخب في الفترة المقبلة. جاء هذا الإختيار بالتنسيق مع لجنة إستكشاف اللاعبين بالخارج التي تعمل تحت لجنة المنتخبات الوطنية بقيادة الأستاذ أسامة عطا المنان حسن.

وكانت اللجنة قدمت عبر موقعها الرسمي قائمة باللاعبين للمدرب بناءًا على عدة معايير منها قوة الدوريات التي يلعبون فيها ومستوى الفريق ومشاركة اللاعب في المباريات وقيمته السوقية بعد أن قدمت اللجنة قاعدة بيانات متكاملة للمدرب عن اللاعبين بعد دراسة وتمحيص من المدير الفني وجهازه المعاون، استقر الاختيار على اللاعبين الآتي أسماؤهم:

الدفاع:

1. سامر عبد الرحمن – الوحدة الإماراتي 2. سامي عبد المحمود – نادي هيرينفين هولندا

الوسط:

3. محمود محمد – وسط مهاجم – نادي برادفورد إنجلترا 4. حسام حسن – وسط مدافع – نادي سترومسقودست النرويج 5. ناصر إبراهيم – وسط مدافع – نادي وست أدليد أستراليا

الهجوم: 6. محمد جميل – مهاجم – المرخية قطر 7. علي لطفي – مهاجم – نادي سكاليكا سلوفاكيا

سينضم اللاعبون المختارون إلى المنتخب خلال الفترة الثانية من الإعداد، بعد إعداد اللاعبين المتوقفين منذ فترة. يأتي هذا التعاون بين اللجنة والمدرب في إطار الجهود المبذولة لتعزيز صفوف المنتخب السوداني بالمواهب الشابة المميزة التي تلعب في الخارج، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات القادمة.

من جهته قال الكابتن محمد موسي أن الإختيار تم وفق معايير وبعد مشاهدة اللاعبين ومستوياتهم من خلال قاعدة البيانات التي قدمتها لجنة استكشاف المحترفين عن اللاعبين عبر روابط خاصة شملت معلومات اللاعبين وانديتهم ومباريات رسمية خاضوها وقال بأن هذه التجربة ستكون إضافة حقيقية للمنتخبات الوطنية متمنيا لهم التوفيق مع منتخب الشباب وأن يحققوا المأمول شاكرا لجنة المنتخبات الوطنية ولجنة استكشاف المحترفين لتعاونهم مع الجهاز الفني.