حسين فهمي يتعاقد علي فيلم «قصر الباشا» من بطولة أحمد حاتم

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تواصل الشركة المنتجة لفيلم «قصر الباشا» بطولة الفنان أحمد حاتم، إنهاء جميع التعاقدات اللازمة مع أبطال العمل، تمهيدا لبدء تصويره، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلم «الوطن» من مصادره الخاصة، أن الفنان حسين فهمي، تعاقد علي المشاركة في بطولة الفيلم، إلى جانب أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد.
وحقق حسين فهمي، نجاحا كبيرا مؤخرا، في السينما، من خلال مشاركته في بطولة فيلم «الإسكندراني»، الذي تدور أحداثه في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحين يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات وتطارده مجددًا.
ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، بيومي فؤاد، زينة، صلاح عبد الله، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، تسنيم مطر، رحاب الجمل.
الوطن نيوز
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