سنار.. إبادة كريمات وحبوب زيادة الوزن وشباك صيد الأسماك وكميات من الصمغ العربي

نظمت إدارة مكافحة التهريب بولاية سنار حملة إبادة لكميات من البضائع المهربة والخالية من الموانع القانونية بحضور العميد شرطة فيصل أحمد محمد مدير شرطة محلية سنار وقائد اللواء (265) دفاع جوي والعقيد شرطة عبدالمنعم علي عبد السلام مدير مكافحة التهريب والقيادات التنفيذية والسياسية والعدلية ولجنة أمن محلية سنار.

وأكد مدير مكافحة التهريب في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة ) التناغم والانسجام اللذين تعمل بهما الإدارات الشرطية المختلفة والجهات ذات الصلة في ضبط المخالفات وتفعيل عمل الأطواف والارتكازات وتأمين المداخل والمعابر، الأمر الذي أسهم في تحقيق عدد مقدر من الضبطيات وتفويت الفرص على المتربصين بأمن الوطن وسلامة مواطنيه ٠ وأشار إلى أن حجم الإبادة بلغ (329) جنيهاً أو ما يعادل (15) طناً ، مبيناً عملهم وفق منظومة أمنية للحفاظ على الموارد المحلية ودفع الاقتصاد الوطني بالبلاد، سائلاً الله أن ينعم على البلاد أمناً واستقراراً.

الجدير بالذكر أن الإبادة شملت كميات من الخمور المستوردة والكريمات وحبوب زيادة الوزن وشباك صيد الأسماك وكميات من الصمغ العربي.

المكتب الصحفي لشرطة السودان