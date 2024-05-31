عقار يلتقي وفد المحليات الشرقية بولاية جنوب كردفان

إطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير، على مجمل الأوضاع بالمحليات الشرقية بجنوب كردفان لاسيما الأمنية والقضايا الإنسانية والإقتصادية. وأمن سيادته لدى لقائه بمكتبه الخميس وفد محليات الشرقية لجنوب كردفان على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والشعبية من أجل تنمية وتطوير المحليات وبسط السلم والأمن المجتمعي والتعايش السلمي. وتطرق الإجتماع لقضية العون الإنساني والمخزون الاستراتيجي للمحليات وأهمية الاستعداد المبكر لموسم الزراعة وتوفير التمويل الزراعي لتجهيز التقاوي والوقود والمبيدات. من جانبه أوضح عميد ركن م. الشيخ الفكي كوش ادم ممثل الوفد أن الوفد أكد خلال الزيارة دعم ومساندة المحليات الشرقية للقوات المسلحة في معركتها ضد ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، وتلبيتهم نداء الوطن عبر إستنفار آلاف الشباب من أبناء الولاية وانخراطهم في صفوف المقاومة الشعبية. واستعرض الوفد كافة القضايا الأمنية المتعلقة بالمحليات الحدودية التي تشمل تلودي، الليري، ابوجبيهه، التضامن وغيرها من المحليات الشرقية. واضاف سيادته أن الوفد ناقش قضية المرتبات للعاملين بالمحليات وذلك لانعزالها عن رئاسة الولاية خلال موسم الأمطار مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة تعهد بتذليل كافة العقبات والتحديات الماثلة التي تواجه تلك المحليات. سونا

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