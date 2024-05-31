مذكرة تفاهم بين النيل اﻻزرق والشركة السودانية للمناطق واﻻسواق الحرة

تم الخميس بالأمانة العامة لحكومة الإقليم مراسم التوقيع على مذكرتين للتفاهم بين حكومة الإقليم والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة . ذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة الإقليم ووفد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الزائر للإقليم . حيث وقع عن حكومة الإقليم الأستاذ جمال أحمد صالح عثمان المدير العام لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الوزير المكلف فيما وقع عن الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الدكتور عمر محمد شيخ الدين العضو المنتدب بالشركة . وتضمنت مذكرتي التفاهم الإتفاق على إقامة منطقة للأسواق الحرة بالدمازين الى جانب الإتفاق على توفير المواد البترولية ومشتقاتها المختلفة وفتح منافذ للأسواق الحرة وتنفيذ مشروع سلة العاملين بالإقليم . ولدى مخاطبته اللقاء الذي نظم على شرف التوقيع على مذكرتي التفاهم اكد الفريق احمد العمده بادى حاكم اقليم النيل اﻻزرق حرص حكومة الإقليم على دعم التعاون وتوفير الظروف الملائمة لتمكين كافة المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم الإستثمارية المختلفة , وأشاد بالجهود التي تبذلها هيئة الإستثمار والصناعة بالإقليم في سبيل إستقطاب الإستثمارات الداخلية والخارجية للإقليم , ودعا الى ضرورة التحرك الفوري والعمل على إنفاذ مذكرتي التفاهم وإنزالهما الى أرض الواقع , كما دعا الشركة الى أهمية الإنتشار الجغرافي وتنفيذ مشروعاتها المختلفة على مستوى المحافظات بالإقليم , ووجه كافة الجهات ذات الصلة بضرورة العمل على تسخير الإمكانيات المتاحة لإنجاح مشروعات الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بالإقليم المدير العام لوزارة المالية الوزير المكلف أوضح أن مذكرتي التفاهم تضمنتا الإتفاق على التعاون بين حكومة الإقليم والشركة في مجالات إقامة منطقة للأسواق الحرة بالإقليم وذلك للإستفادة من الميزات التفضيلية التي يزخر بها الإقليم , مشيراً للموقع الإستراتيجي للإقليم بإعتباره البوابة الحدودية للبلاد مع دولتي الجوار جنوب السودان وأثيوبيا ، كما أشار لمكاسب المنطقة الحرة لمواطني الإقليم عامة والعاملين بالدولة على وجه الخصوص الى جانب دعم الإقتصاد المحلي والوطني الأستاذ حمدان خليفة مختار المدير العام للشركة المكلف أكد إلتزام الشركة بإنفاذ مذكرتي التفاهم دعماً لقيام منطقة للأسواق الحرة بالإقليم وفتح منافذ للأسواق الحرة على مستوى الإقليم الى جانب تنفيذ مشروع سلة العاملين بالدولة الأستاذة خديجة أحمد علي المدير العام لهيئة الإستثمار والصناعة بالإقليم أكدت أن مشروع المنطقة الحرة بالإقليم يمثل فرصةً طيبةً لدعم الإستثمار والإستفادة من الإمكانيات المتاحة بالإقليم الى جانب دعم وترقية الإقتصاد المحلي والوطني .

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